Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 02:04

Захарова выдвинула Киеву повторный ультиматум

Захарова вновь заявила, что Киев ответит за абсолютный терроризм

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие.

Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой, подчеркнула она.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается отрицать факт нанесения террористических ударов по территории России. Вместо этого он пытается обвинить во лжи российскую сторону.

Такое поведение, по мнению Захаровой, свидетельствует о том, что украинский лидер считает эти действия правильными. Дипломат добавила, что подобные заявления можно считать сигналом западным странам — спонсорам о готовности продолжать такую политику и далее, используя «круговую поруку» даже в случае разоблачения.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая заявляла, что Зеленский своим приказом об атаке беспилотниками на резиденцию российского лидера Владимира Путина перешел все границы и превратился в террориста. По ее словам, с таким субъектом ведение какого-либо диалога невозможно.

Мария Захарова
Украина
терроризм
возмездие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть от литрбола: как не погибнуть в Новый год. Предостережение от врача
Еда, вода, убежище: как украинцы приближают победу России в СВО
Появилась информация о жертвах ДТП с участием боксера Джошуа
Никарагуа поддержала Путина в письме на фоне скандальной атаки
Россиянам рассказали, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году
Стало известно, сколько солдат вернулись в РФ по договоренностям в Стамбуле
Лавров заявил о праве украинцев в России определять свою судьбу
В МИД РФ предупредили, что Киев может использовать выборы для своих целей
Как дожить до 100 лет: врач раскрывает секреты долголетия
Фаза Луны сегодня, 30 декабря: корректируем планы, плаваем и размышляем
Три лыжника погибли при сходе лавины в районе популярного курорта
Захарова выдвинула Киеву повторный ультиматум
Водка и оливье в черном списке. Горькая правда о новогодних блюдах
Взятие Гуляйполя придаст СВО новый импульс: куда открыли себе дорогу ВС РФ
Лавров рассказал о новом этапе переговоров США и России по дипмиссиям
«Высокая цена»: Трамп пригрозил ХАМАС в случае отказа от разоружения
Трамп озвучил свою версию о потерях Украины за последний месяц
Адама Кадырова наградили медалью памяти его деда
Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия продолжит налаживать контакты с одной из стран в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.