Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что киевские власти понесут ответственность за террористическую деятельность. Дипломат уточнила, что за подобные действия последует возмездие.

Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой, — подчеркнула она.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский даже не пытается отрицать факт нанесения террористических ударов по территории России. Вместо этого он пытается обвинить во лжи российскую сторону.

Такое поведение, по мнению Захаровой, свидетельствует о том, что украинский лидер считает эти действия правильными. Дипломат добавила, что подобные заявления можно считать сигналом западным странам — спонсорам о готовности продолжать такую политику и далее, используя «круговую поруку» даже в случае разоблачения.

Ранее вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая заявляла, что Зеленский своим приказом об атаке беспилотниками на резиденцию российского лидера Владимира Путина перешел все границы и превратился в террориста. По ее словам, с таким субъектом ведение какого-либо диалога невозможно.