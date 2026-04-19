19 апреля 2026 в 06:36

«Жаркие баталии»: раскрыто, зачем ВС РФ ведут бои у харьковской Богуславки

Марочко: бои у харьковской Богуславки перережут группировку ВСУ на Осколе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские подразделения ведут тяжелые бои в Харьковской области в районах Богуславки и Новоплатоновки, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Цель — перерезать пути снабжения и отрезать украинскую группировку, закрепившуюся на восточном берегу реки Оскол. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам Марочко, киевское командование отчаянно пытается удержать позиции на восточных окраинах Оскольского водохранилища. ВСУ понимают, что потеря этих рубежей откроет российским войскам стратегические перспективы.

В целом за восточное побережье реки Оскол довольно продолжительное время идут жаркие баталии. Противник прекрасно понимает, что взятие данных рубежей открывает для нас довольно-таки серьезные перспективы. Естественно, украинское командование пытается не допустить подобного сценария, — сказал он.

Ранее командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех рассказал, что военнослужащие ВСУ на Константиновском направлении в ДНР применяют тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО России. По его словам, российские подразделения знают об этой уловке и успешно с ней справляются.

В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

