«Жаркие баталии»: раскрыто, зачем ВС РФ ведут бои у харьковской Богуславки Марочко: бои у харьковской Богуславки перережут группировку ВСУ на Осколе

Российские подразделения ведут тяжелые бои в Харьковской области в районах Богуславки и Новоплатоновки, рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Цель — перерезать пути снабжения и отрезать украинскую группировку, закрепившуюся на восточном берегу реки Оскол. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам Марочко, киевское командование отчаянно пытается удержать позиции на восточных окраинах Оскольского водохранилища. ВСУ понимают, что потеря этих рубежей откроет российским войскам стратегические перспективы.

В целом за восточное побережье реки Оскол довольно продолжительное время идут жаркие баталии. Противник прекрасно понимает, что взятие данных рубежей открывает для нас довольно-таки серьезные перспективы. Естественно, украинское командование пытается не допустить подобного сценария, — сказал он.

Ранее командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех рассказал, что военнослужащие ВСУ на Константиновском направлении в ДНР применяют тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО России. По его словам, российские подразделения знают об этой уловке и успешно с ней справляются.