Российский боец рассказал о хитрой тактике ВСУ

Военнослужащие ВСУ на Константиновском направлении в ДНР применяют тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО России, рассказал ТАСС командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех. По его словам, российские подразделения знают об этой уловке и успешно с ней справляются.

Они дроны-пустышки отправляют, чтобы отвлечь наши подразделения, увеличить расход ракет и боеприпасов, плюс чтобы мы обозначили себя. В то же время мы уже знаем их тактику и учим таким уловкам наших штурмовиков. Сегодня ночью они запустили две пустышки, — сказал Чех.

Командир пояснил, что такие беспилотники не несут заряда и используются противником для удешевления производства и увеличения времени полета. Их основная задача — спровоцировать средства противовоздушной обороны на активные действия и вскрытие позиций, после чего ВСУ планируют наносить удары боевыми дронами.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак БПЛА на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.