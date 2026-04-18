Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 19:53

Российский боец рассказал о хитрой тактике ВСУ

ТАСС: ВСУ применяют ложные беспилотники для отвлечения ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие ВСУ на Константиновском направлении в ДНР применяют тактику запуска ложных беспилотников для отвлечения расчетов ПВО России, рассказал ТАСС командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех. По его словам, российские подразделения знают об этой уловке и успешно с ней справляются.

Они дроны-пустышки отправляют, чтобы отвлечь наши подразделения, увеличить расход ракет и боеприпасов, плюс чтобы мы обозначили себя. В то же время мы уже знаем их тактику и учим таким уловкам наших штурмовиков. Сегодня ночью они запустили две пустышки, — сказал Чех.

Командир пояснил, что такие беспилотники не несут заряда и используются противником для удешевления производства и увеличения времени полета. Их основная задача — спровоцировать средства противовоздушной обороны на активные действия и вскрытие позиций, после чего ВСУ планируют наносить удары боевыми дронами.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что ВСУ применяют тактику волчьей стаи для атак БПЛА на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.

Общество
ДНР
ВСУ
дроны
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.