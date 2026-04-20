В Веллингтоне ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

В столице Новой Зеландии Веллингтоне в понедельник, 20 апреля, ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы сильных наводнений, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Новой Зеландии. Причиной стали проливные дожди и усиление ветра. Национальная метеорологическая служба страны прогнозирует новые грозы, которые могут затронуть ряд районов Северного острова.

Посольство призвало граждан не покидать дома и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Кроме того, губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что более 80 человек эвакуировали из сел Черная Речка и Тахтамышево. По его словам, 15 из них находятся в пункте временного размещения.