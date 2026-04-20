20 апреля 2026 в 12:03

В Веллингтоне ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В столице Новой Зеландии Веллингтоне в понедельник, 20 апреля, ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы сильных наводнений, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Новой Зеландии. Причиной стали проливные дожди и усиление ветра. Национальная метеорологическая служба страны прогнозирует новые грозы, которые могут затронуть ряд районов Северного острова.

20 апреля в столице Новой Зеландии Веллингтоне и прилегающих районах введено чрезвычайное положение в связи с сильными ливнями, порывистым ветром и угрозой наводнений, — сказано в сообщении.

Посольство призвало граждан не покидать дома и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Кроме того, губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что более 80 человек эвакуировали из сел Черная Речка и Тахтамышево. По его словам, 15 из них находятся в пункте временного размещения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

