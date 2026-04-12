В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка

Более 80 человек эвакуировали из томских сел Черная Речка и Тахтамышево, соощил в соцсетях губернатор Владимир Мазур. По его словам, 15 из них находятся в пункте временного размещения.

В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 — в пункт временного размещения. Ситуация в Тахтамышево за ночь фактически не изменилась: подтоплены восемь огородов, эвакуированы восемь человек, — сказано в сообщении.

По словам губернатора, место ледовзрывных работ на Томи уже зафиксировано. Специалисты начали пробуривать лунки. Голова ледохода на Оби в настоящее время находится в районе деревни Каштаково Кожевниковского района. Оперативные группы продолжают дежурство, уточнил Мазур.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.