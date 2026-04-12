Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 09:51

В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка

Подписывайтесь на нас в MAX

Более 80 человек эвакуировали из томских сел Черная Речка и Тахтамышево, соощил в соцсетях губернатор Владимир Мазур. По его словам, 15 из них находятся в пункте временного размещения.

В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 — в пункт временного размещения. Ситуация в Тахтамышево за ночь фактически не изменилась: подтоплены восемь огородов, эвакуированы восемь человек, — сказано в сообщении.

По словам губернатора, место ледовзрывных работ на Томи уже зафиксировано. Специалисты начали пробуривать лунки. Голова ледохода на Оби в настоящее время находится в районе деревни Каштаково Кожевниковского района. Оперативные группы продолжают дежурство, уточнил Мазур.

Ранее жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Регионы
Томская область
эвакуации
паводки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приставы не нашли Ирину Шейк и списали ей долги
Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия
Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие
Иран отверг требования США о вывозе обогащенного урана
На Западе указали на наивную гипотезу Вэнса на переговорах с Ираном
Бывший дипломат США раскрыл, почему у Ирана больше «козырей в рукаве»
Пожар унес жизни троих человек в Калининграде
Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC
В томских селах началась масштабная эвакуация из-за паводка
Лукашенко рассказал о потенциале ПВО для защиты государства
Мошенники придумали новый способ обмана детей
Куличи, яйца и богослужения: как встречали Пасху в России
Стало известно количество домов в Дагестане, которые остаются под водой
Губернатор Бали поблагодарил Россию за туристов
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Ровно 75 лет назад МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг»
В России нашли противодействие украинским БПЛА «Марсианин»
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Политолог допустил беспорядки в Венгрии по завершении выборов
Новая выходка ВСУ вызвала панику на Западе
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.