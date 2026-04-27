В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке В Томске начали укреплять дамбу из-за подъема воды на Ушайке

В Томске поднялся уровень воды на реке Ушайке, начаты работы по укреплению дамбы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Махиня. Жителей района предупредили о возможной эвакуации.

От дежурного поступила информация о подъеме воды на Ушайке в районе переулка Нижний. Оперативно прибыл на место вместе со всеми ответственными службами. Приняли решение поднять уровень дамбы мешками с песком, первая машина уже прибыла, — написал Махиня.

По его данным, развернут пункт временного размещения. Дополнительно дано поручение установить водоналивную дамбу для усиления защитных сооружений.

Ранее оперштаб региона сообщил, что число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236. Угрозы жизни местного населения нет. В аварийно-спасательных работах задействованы 129 человек и 38 единиц техники. В общей сложности вода попала в 48 частных и один многоквартирный дом.

До этого сообщалось, что сильные дожди привели к подтоплению 131 придомовой территории в Белореченском районе Краснодарского края. Тогда отмечалось, что вода зашла в 34 дома.