Число подтопленных на Кубани придомовых территорий выросло почти вдвое

Число подтопленных на Кубани придомовых территорий достигло 236

Число подтопленных придомовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края достигло 236, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. При этом угрозы жизни местного населения нет.

По уточненным данным, в Белореченском районе из-за проливных дождей произошло подтопление 236 придомовых территорий, — говорится в сообщении.

Как рассказали в оперштабе, в аварийно-спасательных работах задействованы 129 человек и 38 единиц техники. В общей сложности вода попала в 48 частных и один многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что сильные дожди привели к подтоплению 131 придомовой территории в Белореченском районе Краснодарского края. Тогда отмечалось, что вода зашла в 34 дома.

Кроме того, стало известно, что девять сел в Дагестане остались без транспортного сообщения после оползня. Специалисты начали восстановительные работы, движение к населенным пунктам ведется по временной схеме.

До этого Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».

