На Кубани назвали число подтопленных придомовых территорий

25 апреля 2026 в 16:46

Число подтопленных придомовых территорий на Кубани достигло 131

Сильные дожди привели к подтоплению 131 придомовой территории в Белореченском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительной оценке, вода зашла в 34 дома, передает ТАСС.

В Белореченском районе с 24 апреля произошло подтопление 131 придомовой территории. В п. Южный <...> в 34 дома зашла вода, <...> ее полностью откачали с территории 13 домовладений. Уровень воды начинает спадать. На месте работают «Кубань-спас» и краевая противопожарная служба, — говорится в сообщении.

Накануне на Кубани были подтоплены более 100 дворовых территорий и эвакуированы 10 человек. В пункте временного размещения находились восемь человек, включая одного ребенка, но утром в субботу люди вернулись в свои дома. Экстренное предупреждение о непогоде действует в регионе до конца суток 25 апреля.

Ранее в Иркутске из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались 8,7 тыс. человек. Авария произошла в ночь на 19 апреля в Октябрьском округе города и затронула 71 многоквартирный дом, четыре социальных объекта и 16 административных зданий. Диспетчер зафиксировал повышенный расход сетевой воды около двух часов ночи.

