Киев устроил показную эвакуацию жителей в Херсонской области

Киевские власти и международные благотворительные организации устроили показную эвакуацию на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в пресс-службе пророссийской подпольной организации «Херсонское сопротивление». Вывоз населения ведется преимущественно из относительно безопасных районов, подчеркнули в источнике.

Обострение военной обстановки заставило украинские власти и международные организации, работающие на Херсонщине, начать показную принудительную эвакуацию. Эвакуируют они, как правило, не тех, кто в этом действительно нуждается, проживая в красной зоне, а тех, кто живет в относительной безопасности, — сказано в сообщении.

Местные власти могут оказывать давление на людей, требуя самостоятельного выезда, добавили в источнике. По их словам, эвакуация до Николаева осуществляется организованно, а дальнейшее размещение беженцев остается без четкого плана и стабильной поддержки.

Ранее в Главном управлении МЧС по Херсонской области сообщили, что сотрудник ведомства Иван Бузин и его жена погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Там выразили соболезнования близким погибших.