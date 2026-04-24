Сотрудник МЧС и его жена погибли при атаке дрона

В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой. Руководство главного управления и коллеги погибшего выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким, — сказано в сообщении.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ. По его словам, в Раздольном Каховского МО были ранены трое мужчин. Также в Малой Кардашинке Голопристанского МО при наезде автомобиля на мину пострадал местный житель.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.