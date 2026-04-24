Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:35

Сотрудник МЧС и его жена погибли при атаке дрона

В МЧС сообщили о гибели сотрудника и его супруги в Херсонской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник главного управления МЧС по Херсонской области Иван Бузин и его жена погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщили в самом управлении. Там выразили соболезнования близким погибших.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой. Руководство главного управления и коллеги погибшего выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ. По его словам, в Раздольном Каховского МО были ранены трое мужчин. Также в Малой Кардашинке Голопристанского МО при наезде автомобиля на мину пострадал местный житель.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Регионы
Россия
Херсонская область
МЧС
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.