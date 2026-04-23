Губернатор рассказал о пострадавших при атаках ВСУ на Херсонскую область

Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ

Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ, сообщил в МАКСе губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в Раздольном Каховского МО были ранены трое мужчин. Также в Малой Кардашинке Голопристанского МО при наезде автомобиля на мину пострадал местный житель 1954 года рождения, однако он отказался от госпитализации, уточнил губернатор.

За прошедшие сутки враг с особой жестокостью атаковал мирное население левобережья: семь человек пострадало, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

До этого ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.