ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил Вячеслав Гладков, при ударе беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.