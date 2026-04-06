06 апреля 2026 в 16:36

Жителей дагестанского села начали эвакуировать из-за наводнения

Спасатели эвакуируют жителей села Андреевка в Дагестане

Фото: NEWS.ru
Жителей села Андреевка Дербентского района Дагестана эвакуируют из-за наводнения, вызванного продолжительными ливнями, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения в ряде муниципалитетов региона.

Оказывается необходимая помощь местному населению в ликвидации последствий наводнения — проводится эвакуация, спасение имущества и документов жителей, осуществляется подвоз питьевой воды, — говорится в сообщении.

Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, Каспийске, Дагестанских Огнях. Также такой режим введен в Дербентском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Карабудахкентском, Гумбетовском, Новолакском, Кайтагском районах и на других территориях.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт. По предварительной информации, внутри могли находиться люди, однако о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажных домов попросили эвакуироваться.

