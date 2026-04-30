Добавляю два яйца к брикету творога — и вместо сырников подаю пышные творожные блины

Пышные творожные блины — это идеальный завтрак, который готовится за считанные минуты и радует нежным, воздушным вкусом. Отличная альтернатива сырникам.

Жидкое, но густое тесто на сковороде жарится буквально по две минуты с каждой стороны. Блины получаются мягкими, с легкой кислинкой творога и аппетитной румяной корочкой.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (жирность любая), 2 яйца, 2 ст. л. муки, сахар по вкусу (1-2 ст. л.), щепотка соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: все ингредиенты поместите в чашу блендера и взбивайте до получения однородной, жидковатой, но густой массы. Разогрейте сковороду с маслом. Выливайте тесто половником, формируя блины. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, медом или вареньем.

