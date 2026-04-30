День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:30

Добавляю два яйца к брикету творога — и вместо сырников подаю пышные творожные блины

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пышные творожные блины — это идеальный завтрак, который готовится за считанные минуты и радует нежным, воздушным вкусом. Отличная альтернатива сырникам.

Жидкое, но густое тесто на сковороде жарится буквально по две минуты с каждой стороны. Блины получаются мягкими, с легкой кислинкой творога и аппетитной румяной корочкой.

Для приготовления понадобится: 250 г творога (жирность любая), 2 яйца, 2 ст. л. муки, сахар по вкусу (1-2 ст. л.), щепотка соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: все ингредиенты поместите в чашу блендера и взбивайте до получения однородной, жидковатой, но густой массы. Разогрейте сковороду с маслом. Выливайте тесто половником, формируя блины. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, медом или вареньем.

Ранее стало известно, как приготовить пироги с сыром за 15 минут из слоеного теста.

Проверено редакцией
Аналитик оценил вероятность дефицита авиабилетов в Турцию для россиян летом
рецепты
завтраки
творог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.