Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр – выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги

Пироги с сыром из готового слоеного теста — это хрустящая, воздушная выпечка с тягучей сырной начинкой, которая просто тает в руках. Готовятся за 20 минут, а выглядят как из пекарни. Идеально для завтрака или перекуса.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г сыра (лучше смешать пару видов),1 яйцо для смазывания, мука для раскатки.

Рецепт: тесто разморозьте, слегка раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Нарежьте на квадраты 10х10 см. Сыр натрите на крупной терке. На центр каждого квадрата выложите ложку сыра. Защипните края, формируя круглую лепешку-пирожок. Слегка приплюсните и растяните пальцами до нужного размера.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

