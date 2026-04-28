28 апреля 2026 в 13:00

Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр – выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги

Пироги с сыром из готового слоеного теста — это хрустящая, воздушная выпечка с тягучей сырной начинкой, которая просто тает в руках. Готовятся за 20 минут, а выглядят как из пекарни. Идеально для завтрака или перекуса.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г сыра (лучше смешать пару видов),1 яйцо для смазывания, мука для раскатки.

Рецепт: тесто разморозьте, слегка раскатайте на присыпанной мукой поверхности. Нарежьте на квадраты 10х10 см. Сыр натрите на крупной терке. На центр каждого квадрата выложите ложку сыра. Защипните края, формируя круглую лепешку-пирожок. Слегка приплюсните и растяните пальцами до нужного размера.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее стало известно, как приготовить питу из греческого йогурта и муки — всего 2 ингредиента.

Проверено редакцией
Читайте также
Мессенджер МАКС начал тестировать опросы в групповых чатах
Соловьев против Бони. Итоги прямого эфира: извинения, деньги Запада, Путин
Пирог «Сенаторский» с апельсином и творожным кремом — как синнабон, но вкуснее, не оторваться
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Жарить минтай — перевод продукта! Превращаю нежную рыбу в ароматный открытый пирог
Дарья Иванова
Стало известно об обмене задержанными между Польшей и Белоруссией
«Хочет польстить»: политолог о реальной причине конфликта Украины и Израиля
В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде
Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО
В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса
«Лишь бы купить»: Свищев о лимите на легионеров, букмекерах, Олимпиаде-2026
Жителей Петербурга будут судить за незаконный оборот черной икры
«Это шоу»: Катя Лель о внеземной ДНК и участии в «Битве экстрасенсов»
МИД России выразил демарш США из-за саммита G20
Эвакуация в Туапсе, пятеро погибших, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 апреля
Набиуллина заявила о беспрецедентном дефиците важного ресурса в России
Участникам СВО и их семьям выделили 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде
ВСУ атаковали администрацию населенного пункта в ЛНР
На севере Москвы потушили пожар в новостройке
Магнитные бури сегодня, 28 апреля: что завтра, бессонница, упадок сил
В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров мазутных отходов
В Токио планируют привлечь роботов к работе в аэропортах
Глава Эстонии сделал неожиданное заявление об упущенном шансе ЕС
Ватутин назвал самый памятный момент триумфального финала Евролиги-2006
Число жертв пожара на севере Москвы продолжает расти
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
