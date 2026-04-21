21 апреля 2026 в 21:10

Смешиваю греческий йогурт и муку 1:1 — выкладываю на сковородку, и домашняя пита готова

Домашняя пита из йогурта и муки — это гениально простое блюдо, которое готовится за 15 минут из двух ингредиентов. Мягкое, эластичное тесто без дрожжей и яиц раскатывается в лепешки и обжаривается до румяных пузырьков.

Для приготовления понадобится: 200 г греческого йогурта, 200 г муки, щепотка соли. В миске смешайте йогурт, муку и соль. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если тесто липнет, добавьте еще немного муки. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 10–15 минут.

Разделите тесто на 4–6 частей. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку (2–3 мм). Разогрейте сухую сковороду (без масла) на среднем огне. Обжаривайте лепешку с каждой стороны по 1–2 минуты до появления золотистых пятен и вздутий. Готовую питу можно разрезать пополам и наполнить начинкой.

Ранее стало известно, как приготовить сырные трубочки из лаваша.

Дерзкие атаки, прорывы укрепов: ситуация на фронтах СВО вечером 21 апреля
Общество
Дерзкие атаки, прорывы укрепов: ситуация на фронтах СВО вечером 21 апреля
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
Общество
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Общество
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой
Семья и жизнь
Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой
Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно
Общество
Кубдари — сочная грузинская лепешка с мясом, от которой невозможно оторваться. Один раз попробовала — теперь пеку постоянно
Общество
Дарья Иванова
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

