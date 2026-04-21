Смешиваю греческий йогурт и муку 1:1 — выкладываю на сковородку, и домашняя пита готова

Домашняя пита из йогурта и муки — это гениально простое блюдо, которое готовится за 15 минут из двух ингредиентов. Мягкое, эластичное тесто без дрожжей и яиц раскатывается в лепешки и обжаривается до румяных пузырьков.

Для приготовления понадобится: 200 г греческого йогурта, 200 г муки, щепотка соли. В миске смешайте йогурт, муку и соль. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если тесто липнет, добавьте еще немного муки. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 10–15 минут.

Разделите тесто на 4–6 частей. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку (2–3 мм). Разогрейте сухую сковороду (без масла) на среднем огне. Обжаривайте лепешку с каждой стороны по 1–2 минуты до появления золотистых пятен и вздутий. Готовую питу можно разрезать пополам и наполнить начинкой.

