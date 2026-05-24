Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину

Лепешки на кефире с зеленью и сыром — это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Никакой возни — просто смешал кефир, яйцо, муку, добавил сыр и зелень, обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные лепешки с хрустящей золотистой корочкой и нежной, сочной начинкой из расплавленного сыра и свежей зелени. Кефир делает тесто мягким и воздушным, а сыр придает тягучесть и аромат. Идеальны к чаю, кофе или как перекус на работе.

Для приготовления вам понадобится: 200–240 г муки, 300 г кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 170 г твердого сыра, 45 г зеленого лука, 40 г свежей зелени (укроп, петрушка), 40 мл растительного масла.

В миске смешайте кефир, яйцо, соль и сахар. Мелко нарежьте зелень и лук, добавьте в тесто. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Сыр натрите на терке, добавьте в тесто. На сковороде с маслом обжаривайте лепешки под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепешки. Удивило то, что тесто получилось очень нежным, а лепешки отлично держали форму. Сыр расплавился равномерно, зелень добавила свежести. Даже на следующий день они остались мягкими. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или кинзу — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!