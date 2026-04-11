Просто, как приготовить бутерброды, но вкуснее в тысячу раз: хрустящие трубочки — 2 ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сырные трубочки из лаваша — это гениально простой завтрак, который готовится так же просто, как бутерброды, но по вкусу оставляет их далеко позади.

Хрустящий румяный лаваш снаружи и тягучий расплавленный сыр внутри — это идеальное сочетание, которое дарит сытость до самого обеда.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г твердого сыра.

Как приготовить

Лаваш нарежьте на полоски шириной 8–10 см. Сыр натрите на крупной терке. На каждый кусочек лаваша выложите горку тертого сыра. Плотно сверните трубочкой, слегка подгибая края внутрь, чтобы сыр не вытекал. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте трубочки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
кулинария
завтраки
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.