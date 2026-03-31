Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 06:46

Никаких каш и сырников: на завтрак пеку картофельные вафли — готовятся практически из ничего

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные вафли — это гениальный завтрак практически из ничего, который готовится за считаные минуты и открывает безграничные возможности для начинок.

Хрустящие снаружи и нежные внутри, они напоминают драники. Их можно есть просто так, а можно превратить в сытный завтрак, намазав сливочным сыром и выложив сверху ветчину, слабосоленую рыбу, помидоры или авокадо.

Ингредиенты

Понадобится: 3-4 средние картофелины, 1 яйцо, 1-2 ст. л. крахмала (по желанию), соль, перец, специи (паприка, чеснок), растительное масло.

Как приготовить

Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте картофельную массу с яйцом, крахмалом, солью и специями. Разогрейте вафельницу, смажьте маслом. Выложите порцию картофельной смеси и жарьте до золотистой хрустящей корочки по инструкции вафельницы. Готовые вафли подавайте с любыми начинками.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи из крабовых палочек.

Проверено редакцией
Читайте также
Пышный как облако: готовим крышесносный кулич с сочными яблоками к Пасхе. Мягкий, ароматный, с корицей и изюмом — улетает первым
Общество
Пышный как облако: готовим крышесносный кулич с сочными яблоками к Пасхе. Мягкий, ароматный, с корицей и изюмом — улетает первым
Земляника, голубика, виноград: ягоды, которые реально вырастить в квартире без дачи
Общество
Земляника, голубика, виноград: ягоды, которые реально вырастить в квартире без дачи
Тыквенный брауни без муки и сахара: нежный десерт, который исчезает со стола за минуты
Общество
Тыквенный брауни без муки и сахара: нежный десерт, который исчезает со стола за минуты
Гарнир из картошки в новой интерпретации: на замену жареной, вареной и пюре — битый картофель
Общество
Гарнир из картошки в новой интерпретации: на замену жареной, вареной и пюре — битый картофель
Мы назвали этот рецепт «Картофельный ажур»: вкуснейшая лепешка с ветчиной и сыром. Быстро, на 1 сковороде
Общество
Мы назвали этот рецепт «Картофельный ажур»: вкуснейшая лепешка с ветчиной и сыром. Быстро, на 1 сковороде
картошка
вафли
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
«А где они лежали?»: Коростелев о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026
Опять зима? Мороз до −4, снег в Москве и Питере: прогноз на начало апреля
Россиянам рассказали об увеличении выплат с 1 апреля
Роман с Салтыковой, фиктивный брак, развод с моделью: как живет Павел Буре
«Парадокс успеха»: коуч ответила, почему руководители берут паузу в карьере
Губернатор Ленобласти отчитался о сбитых за ночь беспилотниках
Стало известно о пострадавших детях при атаке ВСУ на Ленобласть
Ветераны получат выплату ко Дню Победы
Адвокат объяснил, как снизить количество рецидивистов-уголовников
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Памфилова усомнилась, что Зеленский позволит провести выборы на Украине
Зачистили подземные туннели и уничтожили ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 марта
Предотвращаем инсульт: пять простых советов невролога, спасающих жизни
Биолог объяснила, почему с приходом весны ощущается прилив сил
Группировка «Запад» отчиталась о сотнях БПЛА, сбитых на фронте
Раскрыта сумма заработка Нагиева за продажу курсов в Дубае
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 марта
Цены на бензин в США взлетели до рекордной отметки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.