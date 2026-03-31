Никаких каш и сырников: на завтрак пеку картофельные вафли — готовятся практически из ничего

Картофельные вафли — это гениальный завтрак практически из ничего, который готовится за считаные минуты и открывает безграничные возможности для начинок.
Хрустящие снаружи и нежные внутри, они напоминают драники. Их можно есть просто так, а можно превратить в сытный завтрак, намазав сливочным сыром и выложив сверху ветчину, слабосоленую рыбу, помидоры или авокадо.
Ингредиенты
Понадобится: 3-4 средние картофелины, 1 яйцо, 1-2 ст. л. крахмала (по желанию), соль, перец, специи (паприка, чеснок), растительное масло.
Как приготовить
Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте картофельную массу с яйцом, крахмалом, солью и специями. Разогрейте вафельницу, смажьте маслом. Выложите порцию картофельной смеси и жарьте до золотистой хрустящей корочки по инструкции вафельницы. Готовые вафли подавайте с любыми начинками.
