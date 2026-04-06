Эти морковные вафли — золотистое чудо для идеального завтрака. Аромат детства, нежная текстура и польза в каждой хрустящей порции

Аромат вафель, пекущихся на кухне, — один из самых теплых и уютных символов детства. Мы предлагаем не просто повторить его, а обогатить классический рецепт, добавив сладость моркови, питательность овсяных хлопьев и пикантность орехов.

Что понадобится

Морковь — 150 г, яйца — 2 шт., сахар — 2–3 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, молоко — 200 мл, растительное масло — 3 ст. л., мука — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., овсяные хлопья — 40 г, грецкие орехи (измельченные) — 30 г, сахарная пудра для подачи.

Как готовлю

Морковь очистите и натрите на средней терке. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены. Влейте молоко и растительное масло, тщательно перемешайте.

Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, вымешивая однородное тесто консистенции густой сметаны. Добавьте тертую морковь, овсяные хлопья и измельченные орехи, аккуратно перемешайте лопаткой.

Предварительно разогрейте вафельницу, при необходимости слегка смажьте панели маслом. Выкладывайте тесто порционно и выпекайте вафли согласно инструкции к прибору, обычно около 5–7 минут до золотистого цвета.

Готовые вафли снимите и дайте остыть на решетке. Перед подачей, по желанию, посыпьте сахарной пудрой через ситечко.

