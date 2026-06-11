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11 июня 2026 в 19:00

Кривая морковь больше не мучает — дачный способ полива дает крупные корнеплоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники удивляются: семена хорошие, а морковь все равно мелкая и кривая. Часто проблема вовсе не в сорте, а в неправильном поливе. Именно от него зависит, будут ли корнеплоды ровными и сочными.

После появления всходов морковь поливают понемногу, но почти каждый день. Когда вырастает 2–3 листа, режим меняют: воды дают больше, но реже. Это заставляет корни тянуться глубже и формировать длинные ровные плоды.

Во время активного роста полив увеличивают до 10–15 литров на квадратный метр каждые несколько дней. Главное — не допускать пересыхания и сильной сырости, иначе морковь может потрескаться. А за месяц до уборки полив полностью прекращают, чтобы урожай лучше хранился зимой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что морковь стала заметно ровнее и слаще. А еще она советует после полива слегка рыхлить землю — так на грядке не появляется плотная корка.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Общество
советы
овощи
морковь
Марина Макарова
М. Макарова
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