Не знаю, как перестать это готовить, ничего вкуснее из крабовых палочек не ела: замена оладьям

Не знаю, как перестать это готовить, ничего вкуснее из крабовых палочек не ела: замена оладьям

На замену классическим оладьям пеку крабовые. Они получаются нежные, с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри. Не знаю, как перестать их готовить, хочется еще и еще.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2 сырых яйца, 2–3 ст. л. муки, соль, перец.

Как приготовить

Крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте все тертые ингредиенты. Добавьте сырые яйца, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы. Руками, смоченными в воде, сформируйте толстые оладьи, как сырники. Обжарьте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Ничего вкуснее из крабовых палочек не ела!

Ранее стало известно, как приготовить мясные палочки вместо классических котлет.