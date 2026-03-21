21 марта 2026 в 07:30

Не знаю, как перестать это готовить, ничего вкуснее из крабовых палочек не ела: замена оладьям

На замену классическим оладьям пеку крабовые. Они получаются нежные, с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри. Не знаю, как перестать их готовить, хочется еще и еще.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2 сырых яйца, 2–3 ст. л. муки, соль, перец.

Как приготовить

Крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте все тертые ингредиенты. Добавьте сырые яйца, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы. Руками, смоченными в воде, сформируйте толстые оладьи, как сырники. Обжарьте оладьи на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Ничего вкуснее из крабовых палочек не ела!

Ранее стало известно, как приготовить мясные палочки вместо классических котлет.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
Не знаю, как перестать это готовить, ничего вкуснее из крабовых палочек не ела: замена оладьям На замену классическим оладьям пеку крабовые. Они получаются нежные, с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри. Не знаю, как перестать их готовить, хочется еще и еще.
200 г крабовых палочек
2 вареных яйца
100 г твердого сыра
2 сырых яйца
2-3 ст. л. муки
соль, перец
>
Крабовые палочки, вареные яйца и сыр натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте все тертые ингредиенты.
Добавьте сырые яйца, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы.
Руками, смоченными в воде, сформируйте толстые оладьи, как сырники. Обжарьте оладьи на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.
