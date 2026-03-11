Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:46

Готовлю много лет вместо котлет мясные палочки: раз попробовала и не остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю много лет вместо котлет мясные палочки, они же — упрощенный вариант люля-кебаб на сковороде. Это идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Раз попробовала и не остановиться!

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (кинза, петрушка), соль, перец, зира, кориандр, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Лук и зелень очень мелко порубите, чеснок измельчите. Смешайте с фаршем, добавьте специи и тщательно вымесите. Уберите в холодильник на 30 минут. Влажными руками сформируйте небольшие колбаски. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки и полной готовности (около 10-12 минут). Подавайте с овощами, лавашом и соусом.

