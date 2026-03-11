Никакой возни, только маринад и духовка: «Медовая Ряба» — получается вкусно и сытно

«Медовая Ряба» — очень простой рецепт курицы, который получается вкусно и сытно. Беру куриные бедрышки, мед и соевый соус — и готовлю ароматную глазурь, в которой мясо запекается до золотистой карамельной корочки.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что минимум ингредиентов превращают обычную курицу в изысканное лакомство с насыщенным сладко-соленым вкусом и аппетитным блеском.

Получается обалденная вкуснятина: сочное, нежное мясо, покрытое хрустящей, слегка тягучей глазурью, которая тает во рту и оставляет приятное медовое послевкусие. Аромат чеснока и пряностей наполняет весь дом, а курица исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедрышек или голеней, 3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка паприки, соль и перец по вкусу. Чеснок измельчите, смешайте с медом, соевым соусом, паприкой, солью и перцем.

Полученной смесью залейте курицу и оставьте мариноваться на 30 минут. Выложите кусочки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35–40 минут, периодически поливая выделившимся соком. Готовую курицу можно подавать с любым гарниром.

