Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:35

Никакой возни, только маринад и духовка: «Медовая Ряба» — получается вкусно и сытно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Медовая Ряба» — очень простой рецепт курицы, который получается вкусно и сытно. Беру куриные бедрышки, мед и соевый соус — и готовлю ароматную глазурь, в которой мясо запекается до золотистой карамельной корочки.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что минимум ингредиентов превращают обычную курицу в изысканное лакомство с насыщенным сладко-соленым вкусом и аппетитным блеском.

Получается обалденная вкуснятина: сочное, нежное мясо, покрытое хрустящей, слегка тягучей глазурью, которая тает во рту и оставляет приятное медовое послевкусие. Аромат чеснока и пряностей наполняет весь дом, а курица исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриных бедрышек или голеней, 3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка паприки, соль и перец по вкусу. Чеснок измельчите, смешайте с медом, соевым соусом, паприкой, солью и перцем.

Полученной смесью залейте курицу и оставьте мариноваться на 30 минут. Выложите кусочки в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35–40 минут, периодически поливая выделившимся соком. Готовую курицу можно подавать с любым гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно
Семья и жизнь
Ужин без хлопот: готовим рулет из лаваша с фаршем — просто, сытно и вкусно
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Общество
Три варианта, с чем сделать бутерброды на завтрак в Великий пост: на замену кашам
Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает
Общество
Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает
Когда времени в обрез, кручу рулетики вместо пирожков: всего 10 минут у плиты, вкуснее пиццы и чебуреков
Общество
Когда времени в обрез, кручу рулетики вместо пирожков: всего 10 минут у плиты, вкуснее пиццы и чебуреков
Пончики как в любимой сказке: простой домашний рецепт пышного лакомства для всей семьи
Общество
Пончики как в любимой сказке: простой домашний рецепт пышного лакомства для всей семьи
рецепты
ужины
кулинария
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.