Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает

Больше никакого сыра: для шапочки на горячем использую другой ингредиент — не расползается и не подгорает

Больше никакого сыра! Для шапочки на мясе, рыбе, картошке или любом другом горячем использую иной ингредиент. Так она получается румяная, не подгорает и не расползается, отлично держит форму.

Для приготовления понадобится: 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 1 яйцо (вместо сыра), 1 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), соль, перец, любые специи по вкусу (паприка, чеснок, травы).

Способ приготовления: в миске тщательно взбейте яйцо. Добавьте майонез, сметану, крахмал и специи. Перемешайте до однородной, гладкой консистенции. Полученной смесью смажьте сверху мясо, рыбу, картофель или запеканку перед отправкой в духовку. Запекайте при 180-200°C до румяной корочки. Такая шапочка идеально подходит для куриных грудок, котлетной массы, картофельной запеканки и даже овощных гратенов.

Ранее стало известно, как приготовить мягкую куриную грудку в овощной шапочке.