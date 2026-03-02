Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке

Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке. Вкус — изумительный: тающая курица под пикантной шубкой с нотками карамелизованного лука и моркови, объединенных сливочной заправкой.

2 куриные грудки

1 крупная луковица

1 морковь

2 ст. л. сметаны

2 ст. л. майонеза

1 яйцо

соль, перец

паприка, сушеный чеснок

растительное масло для жарки



Куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите и поперчите с обеих сторон. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

Для шапочки лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, остудите.

В миске смешайте обжаренные овощи, сметану, майонез, яйцо, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Полученной массой щедро покройте каждое филе, формируя плотную шапочку.