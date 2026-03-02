Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 19:46

Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке

Фото: D-NEWS.ru
Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке. Вкус — изумительный: тающая курица под пикантной шубкой с нотками карамелизованного лука и моркови, объединенных сливочной заправкой.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 1 яйцо, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для жарки.

Куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите и поперчите с обеих сторон. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Для шапочки лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, остудите. В миске смешайте обжаренные овощи, сметану, майонез, яйцо, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Полученной массой щедро покройте каждое филе, формируя плотную шапочку. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут до румяной корочки и полной готовности курицы.

Ранее стало известно, как вместо мяса по-французски приготовить пожарить свиные стейки в меде.

Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке Забыла о сухой куриной грудке благодаря этому рецепту: все дело в овощной шапочке. Вкус — изумительный: тающая курица под пикантной шубкой с нотками карамелизованного лука и моркови, объединенных сливочной заправкой.
2 куриные грудки
1 крупная луковица
1 морковь
2 ст. л. сметаны
2 ст. л. майонеза
1 яйцо
соль, перец
паприка, сушеный чеснок
растительное масло для жарки
Куриные грудки разрежьте вдоль на две половинки, слегка отбейте, посолите и поперчите с обеих сторон. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
Для шапочки лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, остудите.
В миске смешайте обжаренные овощи, сметану, майонез, яйцо, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Полученной массой щедро покройте каждое филе, формируя плотную шапочку.
Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут до румяной корочки и полной готовности курицы.
