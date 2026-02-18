Не заморачиваюсь с мясом по-французски, добавляю ложку меда к свинине — и на сковородку

Уникальность рецепта в том, что мед выполняет сразу три функции: он работает как природный маринад, смягчая волокна мяса, выступает в роли натурального подсластителя и, что самое главное, при жарке карамелизуется, создавая на поверхности мяса невероятно аппетитную, хрустящую и блестящую глазурь.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки или шеи, 1–2 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, черный перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: мясо нарежьте на куски толщиной 2–3 см и слегка отбейте. Для маринада смешайте мед, соевый соус, выдавленный чеснок, горчицу, соль и перец. Обваляйте куски мяса в маринаде и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Разогрейте на сковороде масло. Обсушите кусочки мяса от лишнего маринада (это важно для образования корочки) и обжарьте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

