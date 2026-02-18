Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 20:28

Не заморачиваюсь с мясом по-французски, добавляю ложку меда к свинине — и на сковородку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не заморачиваюсь с мясом по-французски, добавляю ложку меда к свинине и на сковородку! Получается так вкусно, что пальчики оближешь.

Уникальность рецепта в том, что мед выполняет сразу три функции: он работает как природный маринад, смягчая волокна мяса, выступает в роли натурального подсластителя и, что самое главное, при жарке карамелизуется, создавая на поверхности мяса невероятно аппетитную, хрустящую и блестящую глазурь.

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки или шеи, 1–2 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, черный перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: мясо нарежьте на куски толщиной 2–3 см и слегка отбейте. Для маринада смешайте мед, соевый соус, выдавленный чеснок, горчицу, соль и перец. Обваляйте куски мяса в маринаде и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Разогрейте на сковороде масло. Обсушите кусочки мяса от лишнего маринада (это важно для образования корочки) и обжарьте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Ранее стало известно, как пожарить куриную грудку с соевым соусом и чесноком.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о лепке! Этот куриный чебурек — один большой, сочный пирог. Фарш, два сыра и черри. Запекаю в духовке и срываю овации
Общество
Забудьте о лепке! Этот куриный чебурек — один большой, сочный пирог. Фарш, два сыра и черри. Запекаю в духовке и срываю овации
Буглама — кавказское рагу, которое готовится само. Слои мяса и овощей: рецепт для души
Общество
Буглама — кавказское рагу, которое готовится само. Слои мяса и овощей: рецепт для души
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
Семья и жизнь
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
С чем подать блины: грибы с сыром в духовке
Семья и жизнь
С чем подать блины: грибы с сыром в духовке
Удивляем всех свининой и картошкой: картофельный рулет с мясом и зеленью. Хит на праздник или вкусный ужин
Общество
Удивляем всех свининой и картошкой: картофельный рулет с мясом и зеленью. Хит на праздник или вкусный ужин
мясо
рецепты
свинина
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл, каких целей добивается Зеленский через блокировку «Дружбы»
ЦАХАЛ провела зачистку двух поселков в Сирии
Путин пообещал Набиуллиной задать один «вопросик»
В Британии заявили, что у Зеленского сужается пространство для маневра
Высоцкая, фиктивный брак, новые фильмы: как живет актер Анатолий Кот
Стало известно, когда Путину доложат итоги переговоров в Женеве
В Кремле ответили на вопрос о будущем месте переговоров по Украине
Прославили чужую страну: экс-россияне завоевывают медали Олимпиады-2026
Сотрудники морга хотели сложить сгоревших детей в пакеты маркетплейса
Сбой бьюти-фильтра на стриме лишил блогершу 140 тыс. подписчиков
Отказ от Крыма, измены, нежелание жениться: как живет актер Никита Панфилов
Президент Армении попал в неловкую ситуацию на обеде в Греции
ФАС запросила у торговых сетей данные о ценах на огурцы
Путин призвал строить больницы в шаговой доступности
Масленичное чучело отдадут на съедение ростовским гигантам
Украина, трое детей, влюбленность в Машкова: как живет Ольга Ломоносова
Раскрыто, почему россиянам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
Диетолог раскрыла главную опасность пельменей
В ЦСР заявили о «переохлаждении» экономики из-за политики ЦБ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.