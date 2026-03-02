Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:46

Когда надоедает курица, готовлю из нее рулетики в шубе: одна пачка слоеного теста творит чудеса

Фото: D-NEWS.ru
Когда надоедает курица, готовлю из нее рулетики в шубе. Одна пачка слоеного теста творит чудеса — у вас на ужин будет ресторанное блюдо! Их вкус — это идеальный контраст нежного, сочного мяса и рассыпчатого, маслянистого теста.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 500 г готового слоеного теста, 1 яйцо для смазывания, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, можно добавить сыр или зелень для начинки.

Рецепт: куриные грудки нарежьте продолговатыми кусочками (примерно 2х6 см), посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Слоеное тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм и нарежьте на полоски шириной около 2-3 см и длиной 10-15 см. Каждый кусочек курицы оберните полоской теста по спирали, слегка внахлест. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

