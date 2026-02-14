Все бабушки так готовили курицу — соус от нее хочется вылизать с тарелки: бедра в сметане

Бедра, тушеные в сметане на сковороде, — мастхэв для ужина. Все бабушки так готовили курицу — соус от нее хочется вылизать с тарелки!

При тушении курица становится невероятно сочной и мягкой, а сметана, смешиваясь с куриным соком и специями, превращается в густой, бархатистый и ароматный соус.

Для приготовления понадобится: 4-6 куриных бедер, 200 г сметаны (15-20%), 1 крупная луковица, 3-4 зубчика чеснока, 1 ст. л. муки (для загущения соуса, по желанию), соль, черный перец, паприка, сушеный укроп или петрушка, вода.

Рецепт: куриные бедра натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте их кожей вниз на среднем огне 5-7 минут до золотистой, хрустящей корочки. Переверните и обжарьте еще 3-4 минуты. Переложите курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до мягкости. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, перемешайте. Если используете муку, всыпьте ее к луку и обжарьте 1 минуту. Верните курицу в сковороду. Влейте сметану, добавьте немного воды, чтобы соус покрыл курицу примерно наполовину. Посыпьте сушеными травами. Доведите до легкого кипения, убавьте огонь и тушите 20-25 минут, пока курица не будет легко прокалываться вилкой.

