«Бред больного»: Захарову возмутили слова Зеленского

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о выборах в стране уже давно утратили связь с реальностью и их можно сравнить с бредом больного, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, этому есть множество подтверждений, передает ТАСС.

То, что заявляет Зеленский, уже нельзя назвать заявлениями. Это какой-то бред больного, душевное нездоровье. Доказательств тому огромное количество, — сказала Захарова.

Как отметила дипломат, методы, которыми Киев уничтожает собственную страну, уже никого не должны удивлять. Захарова подчеркнула, что процесс уничтожения украинской государственности со стороны действующей власти был очевиден уже давно.

До этого Зеленский не стал подтверждать слухи о проведении президентских выборов и референдума на Украине до 15 мая. Глава государства отметил, что Киев готов изучить все соответствующие инициативы, которые поступят от Вашингтона.

Ранее Захарова, комментируя критику в адрес российских спортсменов, заявила о необходимости задержания Зеленского. Она также призвала правозащитников организовать протестные акции против идеологии неонацизма. По словам дипломата, требования украинских властей подвергать травле атлетов на основе их национальности служат прямым подтверждением приверженности неонацистским взглядам.