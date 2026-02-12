Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский высказался о выборах на Украине

Зеленский не подтвердил проведение выборов на Украине до 15 мая

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать, что президентские выборы и референдум на Украине могут пройти до 15 мая, передает «Новости Live». По его словам, Киев готов ознакомиться со всеми предложениями по этому поводу, которые предоставит Вашингтон.

Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум — это как выборы, то есть нужна безопасность. Если говорить о выборах, еще раз: <...> мы не против выборов, но только через соблюдение условий безопасности, — сказал Зеленский.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США продавят тему референдума и выборов президента на Украине, это позволит ускорить завершение украинского конфликта. По его словам, американская администрация уже неформально обозначила желаемые сроки проведения этих процессов.

До этого сообщалось, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. Шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

