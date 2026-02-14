Ужин при свечах без хлопот: нежная курица в сливках

Есть блюда, которые словно созданы для камерного ужина при свечах. Куриное филе в сливочно-чесночном соусе — пример того, как простые ингредиенты способны звучать благородно. Вам потребуется 2 крупных куриных филе, 150 мл сливок жирностью 20–30%, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного тимьяна, 30 г сливочного масла, соль и немного белого перца.

Филе разрежьте вдоль, чтобы получились более тонкие пласты. Это позволит мясу приготовиться быстрее и сохранить сочность. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и выложите курицу. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок и прогрейте его буквально полминуты, чтобы он отдал аромат, но не начал горчить. Влейте сливки, посыпьте тимьяном, убавьте огонь и дайте соусу спокойно покипеть 5–7 минут, пока он слегка не загустеет и не обволочет мясо бархатной текстурой.

Соус станет нежным и кремовым, а курица останется мягкой внутри. Подавайте с бокалом сухого белого вина и ломтиком свежего багета, чтобы ни одна капля ароматной подливки не пропала зря.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить в соус ложку тертого пармезана за минуту до готовности.

