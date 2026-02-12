Зимняя Олимпиада — 2026
Ваш ужин за 10 минут — сытный салат с курицей и авокадо

Ваш ужин за 10 минут — сытный салат с курицей и авокадо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Копченая курица и кремовый авокадо создают потрясающий дуэт — сытный и очень нежный. Добавьте к ним пикантный акцент, и блюдо заиграет новыми красками. Какой? Секрет раскроем чуть ниже! Предлагаем вам вариант салата, который легко станет главным блюдом на вашем столе.

Возьмите 250 г филе копченой курицы и нарежьте его крупными ломтиками. Отправьте в миску. Один спелый мясистый авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками среднего размера. Сбрызните авокадо соком половины лайма или лимона — это сохранит его красивый цвет и добавит свежую нотку. Аккуратно перемешайте с курицей.

Теперь займемся пикантным акцентом — 100 г полутвердого сыра с голубой плесенью, например, дор-блю, разомните вилкой и добавьте к основным ингредиентам. Его солоноватый и яркий вкус прекрасно оттенит нежность авокадо и ноты курицы. Добавьте горсть руколы для легкой горчинки и свежести.

Приготовьте простую заправку: в отдельной пиале смешайте две столовые ложки оливкового масла, столовую ложку бальзамического крема и щепотку черного перца. Полейте салат и очень бережно перемешайте, чтобы кусочки авокадо сохранили форму. Сразу же подавайте, украсив горстью ароматных домашних сухариков из бородинского хлеба.

  • Совет: если вы не любите сыр с плесенью, замените его на рассольный сыр, например, сулугуни или фету. А бальзамический крем можно заменить на чайную ложку обычного бальзамического уксуса, смешанного с половиной чайной ложки меда.

