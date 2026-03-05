Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации

Сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы по вопросам реновации обработали около 27 тыс. обращений за 2025 год, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Овчинский. Программа реновации является самым масштабным жилищным проектом в столице. За счет нее в новостройки переедут около 1 млн москвичей из более чем 5 тыс. старых домов. Участников программы поддерживают на каждом этапе переселения. Обратиться за помощью можно в Единый контактный центр.

За 2025 год в ЕКЦ поступило около 27 тыс. обращений по вопросам реновации. В первую очередь москвичей интересует порядок получения новой квартиры, сроки переселения, ход строительства новых домов и подбор стартовых площадок. Кроме того, востребованной остается информация о работе суперсервиса «Помощь в организации переезда в рамках программы реновации». Он позволяет оформить необходимые услуги в электронном виде и упростить организацию переезда. Высокая активность горожан подтверждает значимость программы для тысяч семей и важность постоянного информационного сопровождения на каждом этапе ее реализации, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Специалисты центра дают подробные инструкции по каждому обращению и помогают москвичам своевременно получить актуальные данные. Чаще всего запросы связаны с алгоритмом действий после получения уведомления о переселении, порядком осмотра предлагаемых квартир, а также сроками заключения договоров и передачей жилых помещений. ЕКЦ оказывает поддержку как по телефону, так и онлайн, обеспечивая оперативную обратную связь и сопровождение жителей.

Ранее в районе Капотня, расположенном в Юго-Восточном административном округе, завершили строительство жилого дома. Овчинский отметил, что данный округ находится на втором месте по числу новостроек, возведенных по реновации.