03 декабря 2025 в 15:39

Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок

ЗакС Петербурга принял в первом чтении поправки к правилам расселения хрущевок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки, меняющие правила программы реновации хрущевок (программа комплексного развития территорий, КРТ). Изменения предполагают полный переход к добровольному включению домов в программу и ограничению географии расселения жителей. Прямая трансляция ведется на официальном канале парламента в VK.

Поправки предлагается внести в законы «О жилищной политике» и «О градостроительной деятельности». Нововведения исключают возможность автоматического включения в программу домов, где не прошли собрания собственников («домов-молчунов»).

Этим документом мы окончательно делаем программу КРТ добровольной, потому что исключаем возможность автоматического включения домов-молчунов в программу КРТ. Оказаться в этой программе теперь жители могут только добровольно, — пояснил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок

Кроме того, новый порядок закрепляет переселение в пределах своего или соседних муниципальных образований. Переезд в другие районы возможен только с письменного согласия каждого собственника.

Изменения в региональное законодательство стали возможны после соответствующей корректировки федерального закона, инициированной Петербургом. За документ проголосовали 46 депутатов.

Ранее Четырбок заявил, что закон о комплексном развитии территорий (КРТ), включающий реновацию жилого фонда, будет принят в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Он отметил, что инициатива гарантирует максимальную защиту имущественных и жилищных прав граждан.

Санкт-Петербург
заксобрания
законы
реновации
жилье
квартиры
