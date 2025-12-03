Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок ЗакС Петербурга принял в первом чтении поправки к правилам расселения хрущевок

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки, меняющие правила программы реновации хрущевок (программа комплексного развития территорий, КРТ). Изменения предполагают полный переход к добровольному включению домов в программу и ограничению географии расселения жителей. Прямая трансляция ведется на официальном канале парламента в VK.

Поправки предлагается внести в законы «О жилищной политике» и «О градостроительной деятельности». Нововведения исключают возможность автоматического включения в программу домов, где не прошли собрания собственников («домов-молчунов»).

Этим документом мы окончательно делаем программу КРТ добровольной, потому что исключаем возможность автоматического включения домов-молчунов в программу КРТ. Оказаться в этой программе теперь жители могут только добровольно, — пояснил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок

Кроме того, новый порядок закрепляет переселение в пределах своего или соседних муниципальных образований. Переезд в другие районы возможен только с письменного согласия каждого собственника.

Изменения в региональное законодательство стали возможны после соответствующей корректировки федерального закона, инициированной Петербургом. За документ проголосовали 46 депутатов.

Ранее Четырбок заявил, что закон о комплексном развитии территорий (КРТ), включающий реновацию жилого фонда, будет принят в Санкт-Петербурге до конца 2025 года. Он отметил, что инициатива гарантирует максимальную защиту имущественных и жилищных прав граждан.