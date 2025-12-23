На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле

С 1 января 2026 года в России будет проведена плановая индексация страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Помимо этого, изменится порядок перерасчета социальных пенсий и выплат военным пенсионерам — их увеличение запланировано на весну и осень. NEWS.ru рассказывает, какие именно категории пенсионеров получат прибавку и на какую сумму можно рассчитывать.

Кому и на сколько повысят пенсии с января

Пенсии в России в 2026 году будут повышаться в три этапа: в январе, апреле и октябре.

С 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца проиндексируют на 7,6%, что скажется на всех получателях таких выплат.

Важно отметить, что данная индексация имеет три ключевые и важные особенности:

она произойдет с января, а не с февраля, как изначально анонсировалось;

индексация затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров;

процент индексации определен на уровне выше инфляции.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, если размер страховой пенсии у гражданина в декабре равен 27 500 рублей, то в январе он составит уже 29 590 рублей (27 500 х 1,076).

Получатели страховых пенсий по старости, которые отмечают 80-летие в декабре, в январе 2026 года получат дополнительно увеличенные выплаты — на 11 000 рублей. Эта сумма включает фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 9580 рублей и надбавку за уход — 1414 рублей, напомнил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Кому и на сколько повысят пенсии в апреле

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии, которые назначаются гражданам без необходимого страхового стажа (включая инвалидов и лиц, потерявших кормильца). Прирост составит 6,8%, что увеличит средний размер выплаты с 15 533,90 до 16 590,21 рубля. Как уточняют эксперты, перерасчет происходит автоматически, от получателей не требуется подавать каких-либо заявлений.

По словам Щербаченко, социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и, в отличие от страховой, не зависит ни от продолжительности стажа, ни от суммы уплаченных страховых взносов.

Кому и на сколько повысят пенсии в августе

По данным Социального фонда России (СФР) на 1 сентября 2025 года, в России проживают 40,71 млн пенсионеров, в том числе 7,45 млн продолжают трудовую деятельность.

Помимо индексации страховых пенсий в январе, работающих пенсионеров ждет еще одна прибавка в августе — с учетом тех индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые были сформированы в 2025 году (но не более трех), отметил Балынин.

«Сумма августовской прибавки к пенсии будет индивидуальна для каждого пенсионера, максимальный размер составит 470,28 рубля», — сказал экономист.

Кому и на сколько повысят пенсии в октябре

Для военных пенсионеров установлена отдельная дата пересмотра выплат — их индексация на 4% запланирована на 1 октября 2026 года, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Таким образом, конкретный размер прибавки всегда зависит от трех факторов: вида пенсии, установленной даты ее индексации и текущего размера выплаты», — резюмировал парламентарий.

Что изменится в графике выплат в декабре

Игорь Балынин обратил внимание на особый график выплат в конце 2025 года. Пенсионеры, которым выплачивают страховые пенсии в период до 11 января, получат январскую выплату досрочно — в последние дни декабря.

Это связано с тем, что период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года является сплошными праздничными и выходными днями.

На практике это означает следующее: если пенсионер в начале декабря получил выплату за декабрь в размере 27 500 рублей, то в конце декабря он получит уже проиндексированную пенсию за январь, например 29 590 рублей.

Досрочная выплата январских пенсий в первую очередь затронет граждан, получающих средства через банк. Для них деньги поступят на счета в конце декабря 2025 года. Те же, кто получает пенсию через отделения «Почты России», в целом будут придерживаться обычного графика. Единственным нюансом станет перенос выплаты на более ранний срок в случае, если установленная дата выпадает на выходной день работы почтового отделения. В такой ситуации получить средства можно будет днем ранее — в последний рабочий день.

