В ГД предложили ускорить назначение пенсии семьям погибших бойцов

Семьи погибших бойцов СВО должны получать пенсию по потере кормильца с момента их гибели, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, которые передает РИА Новости, абсолютно недопустимо то, что родственник погибших в настоящее время сталкиваются с бюрократической волокитой при оформлении выплат и остаются без средств по полгода.

Это абсолютно недопустимо. Пенсия должна назначаться и выплачиваться с момента гибели кормильца, а не с даты подачи заявления, — сказал Панеш.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил создать венчурный фонд для оказания поддержки участникам СВО и ветеранам боевых действий. По его словам, такая мера поможет уменьшить нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе, что особенно актуально с учетом бюджетных планов на 2026–2028 годы.

До этого вдова бойца СВО Кристина Гребова сообщила о решении проблемы, на которую она пожаловалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина. После смерти мужа на фронте в январе 2024 года она и ее дети не получили удостоверения. Также им не назначили пенсию по потере кормильца, но это исправили.