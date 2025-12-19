Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:19

Проблему вдовы бойца СВО решили после вопроса Путину в прямом эфире

Вдова бойца СВО Гребова сообщила о решении проблемы после прямой линии с Путиным

Прямая трансляция прямой линии и большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина Прямая трансляция прямой линии и большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вдова бойца СВО Кристина Гребова сообщила о решении проблемы, на которую она пожаловалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, передает Telegram-канал Mash Siberia. После смерти мужа на фронте в январе 2024 года она и ее дети не получили удостоверения, им также не назначили пенсию по потере кормильца.

Я очень рада <...> что такую проблему подсветила <...> Потому что такой вопрос, как оформление всяких разных льгот, пенсий, для семей погибшего все равно важен. Потому что у нас остаются дети. Нам их нужно на что-то растить, воспитывать, — рассказала россиянка.

Женщина живет в Новосибирске с двумя детьми в возрасте шести и четырех лет. В ходе прямой линии она обратилась к российскому лидеру, который извинился перед супругой погибшего бойца за нерасторопность тех служб, которые должны были решить ее вопрос. Девушка призналась, что была в шоке от того, как ее обращение показали на всю страну.

Ранее Путин отметил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент добавил, что уже несколько ветеранов успешно работают в его администрации.

Владимир Путин
вдовы
СВО
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.