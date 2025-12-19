Проблему вдовы бойца СВО решили после вопроса Путину в прямом эфире

Вдова бойца СВО Кристина Гребова сообщила о решении проблемы, на которую она пожаловалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, передает Telegram-канал Mash Siberia. После смерти мужа на фронте в январе 2024 года она и ее дети не получили удостоверения, им также не назначили пенсию по потере кормильца.

Я очень рада <...> что такую проблему подсветила <...> Потому что такой вопрос, как оформление всяких разных льгот, пенсий, для семей погибшего все равно важен. Потому что у нас остаются дети. Нам их нужно на что-то растить, воспитывать, — рассказала россиянка.

Женщина живет в Новосибирске с двумя детьми в возрасте шести и четырех лет. В ходе прямой линии она обратилась к российскому лидеру, который извинился перед супругой погибшего бойца за нерасторопность тех служб, которые должны были решить ее вопрос. Девушка призналась, что была в шоке от того, как ее обращение показали на всю страну.

Ранее Путин отметил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участников СВО, но их необходимо специально готовить. Президент добавил, что уже несколько ветеранов успешно работают в его администрации.