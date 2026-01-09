Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:31

Врач объяснила, как без стресса похудеть к лету

Врач Смирнова: похудеть к лету без стресса поможет поэтапный план

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чтобы без стресса похудеть к лету, важно в январе удержать текущий вес, а в феврале начать постепенно снижать калорийность рациона, рассказала хирург Виктория Смирнова в беседе с «Газетой.Ru». По ее мнению, зиму лучше использовать для адаптации и формирования здоровых привычек, что поможет подойти к весне без срывов и жестких диет.

Можно составить примерный график похудения к лету. В январе нужно держать фокус на адаптацию. Не худеть, а удерживать вес. Внедряйте принципы здорового питания, начните пить витамин D, добавьте движение. <...> На февраль-март приходится постепенное снижение калорийности за счет урезания простых углеводов и добавления белка. Здесь должен быть пик физической активности, — уточнила Смирнова.

По словам специалиста, важно соблюдать норму белка, пить достаточно воды и заменить обычные десерты на более полезные варианты. В апреле и мае врач советует сосредоточиться на поддержании результата, увеличить долю овощей и зелени в рационе и скорректировать тренировочный план.

Секрет в том, чтобы рассматривать зиму не как врага, а как стратегический период подготовки. Это время построить здоровые привычки, — заключила врач.

Ранее врач-косметолог Марият Мухина заявила, что иглоукалывание может помочь в похудении как часть комплексной программы. По ее словам, некоторые пациенты могут терять до трех килограммов в месяц, но результат зависит от множества личных факторов. Также Мухина перечислила противопоказания к процедуре, среди которых беременность и острые инфекции.

советы
врачи
похудение
лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Батареи раскалились до 110 градусов и оплавились в домах российского города
В Госдуме ответили, поддержит ли Россия мирную сделку США и Украины
Юрист рассказал, как вернуть деньги за подарочную карту
Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.