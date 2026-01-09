Врач объяснила, как без стресса похудеть к лету Врач Смирнова: похудеть к лету без стресса поможет поэтапный план

Чтобы без стресса похудеть к лету, важно в январе удержать текущий вес, а в феврале начать постепенно снижать калорийность рациона, рассказала хирург Виктория Смирнова в беседе с «Газетой.Ru». По ее мнению, зиму лучше использовать для адаптации и формирования здоровых привычек, что поможет подойти к весне без срывов и жестких диет.

Можно составить примерный график похудения к лету. В январе нужно держать фокус на адаптацию. Не худеть, а удерживать вес. Внедряйте принципы здорового питания, начните пить витамин D, добавьте движение. <...> На февраль-март приходится постепенное снижение калорийности за счет урезания простых углеводов и добавления белка. Здесь должен быть пик физической активности, — уточнила Смирнова.

По словам специалиста, важно соблюдать норму белка, пить достаточно воды и заменить обычные десерты на более полезные варианты. В апреле и мае врач советует сосредоточиться на поддержании результата, увеличить долю овощей и зелени в рационе и скорректировать тренировочный план.

Секрет в том, чтобы рассматривать зиму не как врага, а как стратегический период подготовки. Это время построить здоровые привычки, — заключила врач.

Ранее врач-косметолог Марият Мухина заявила, что иглоукалывание может помочь в похудении как часть комплексной программы. По ее словам, некоторые пациенты могут терять до трех килограммов в месяц, но результат зависит от множества личных факторов. Также Мухина перечислила противопоказания к процедуре, среди которых беременность и острые инфекции.