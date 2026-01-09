Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:31

Володин рассказал, как в 2026 году выгодно уходить в декрет

Володин: период ухода за каждым ребенком до 1,5 лет войдет в стаж

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 1 января 2026 года вступил в силу закон, согласно которому периоды ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет будут полностью включаться в страховой стаж родителей без каких-либо ограничений, напомнил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в MAX. Он добавил, что в свое время действовало правило, по которому общий срок декретного отпуска, засчитываемый в стаж, не мог превышать шести лет. Это соответствовало уходу за четырьмя детьми.

1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ). Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, — написал Володин.

Он пояснил, что в случае рождения двойни или тройни периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и затем суммироваться. Подать заявление на перерасчет пенсии можно будет через клиентские службы Социального фонда России или Госуслуги. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все эти периоды будут зачтены автоматически.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин заявил, что различные виды трудового стажа по-разному влияют на начисление пенсии и других социальных выплат. По его словам, для назначения пенсии по старости ключевым является страховой стаж, который формируется в системе обязательного пенсионного страхования. Однако при расчете больничных выплат, а также пособий по беременности и родам применяется другой механизм. В этом случае учитывается специальный страховой стаж, относящийся к системе социального страхования. Он определяет размер пособия и может исчисляться по иным правилам, чем стаж для пенсии.

Вячеслав Володин
законы
стаж
дети
