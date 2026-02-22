Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 06:00

Названы условия для назначения страховой пенсии по старости

Мельникова: претендовать на пенсию по старости могут набравшие стаж россияне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Право на выплаты пенсии по старости могут получить женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет, напомнила в беседе с РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, при этом нужно соблюсти ряд условий.

Требуется стаж не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, — сказала Мельникова.

Если эти показатели не достигнуты, гражданам придется ждать социальной пенсии еще пять лет. Мельникова добавила, что размер итоговой пенсии напрямую зависит от продолжительности стажа и суммы страховых взносов, уплаченных работодателем. Таким образом, чем выше была официальная зарплата и длиннее трудовой путь, тем больше окажутся ежемесячные выплаты от государства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца, чтобы компенсировать пенсионерам реальный рост стоимости товаров и услуг. По мнению политика, действующий механизм расчета уже не отвечает экономической ситуации, так как опирается на данные прошлогодней инфляции.

пенсия
стаж
выплаты
старость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предсказали фатальные последствия потери Запорожья
Снова рекордные −35 или потеплеет? Погода в Москве и Питере на неделе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 февраля
«Никакой забугорщины»: боец ВС РФ раскрыл правду об способах связи на СВО
Стала известна судьба «Бурановских бабушек» после смерти ключевой артистки
«Ходят тут всякие»: в городе на Неве маньяк убил двух девочек и блокадницу
«Это теракт»: власти прокомментировали мощный взрыв во Львове
Россиянам напомнили о суровом наказании за несвоевременную замену паспорта
ВСУ не выдерживают натиска российской армии: успехи ВС РФ к утру 22 февраля
Названы условия для назначения страховой пенсии по старости
Европу предупредили о печальных последствиях вступления Украины в ЕС
«О них там никто не думает»: Трамп направит помощь жителям Гренландии
«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert
Новые правила рассадки в самолетах начнут действовать в России
«Вступили в столкновения»: в Иране начался новый виток протестов
Зеленского предупредили о последствиях выходки против Венгрии
Названа причина задержания и допроса принца Эндрю
«Путь самоликвидации»: Мирошник назвал последствия евромайдана на Украине
Критика в Сети, Аршавин, «отношения» с Гордоном: как живет Юлия Барановская
«Обязан защищать»: лидеры Польши и Венгрии разругались из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.