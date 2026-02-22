Названы условия для назначения страховой пенсии по старости Мельникова: претендовать на пенсию по старости могут набравшие стаж россияне

Право на выплаты пенсии по старости могут получить женщины, достигшие 59 лет, и мужчины в возрасте 64 лет, напомнила в беседе с РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, при этом нужно соблюсти ряд условий.

Требуется стаж не менее 15 лет — это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, — сказала Мельникова.

Если эти показатели не достигнуты, гражданам придется ждать социальной пенсии еще пять лет. Мельникова добавила, что размер итоговой пенсии напрямую зависит от продолжительности стажа и суммы страховых взносов, уплаченных работодателем. Таким образом, чем выше была официальная зарплата и длиннее трудовой путь, тем больше окажутся ежемесячные выплаты от государства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца, чтобы компенсировать пенсионерам реальный рост стоимости товаров и услуг. По мнению политика, действующий механизм расчета уже не отвечает экономической ситуации, так как опирается на данные прошлогодней инфляции.