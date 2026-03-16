16 марта 2026 в 11:23

«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане

Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением конституционного референдума в стране. Глава государства подчеркнул, что итоги мероприятия подтвердили поддержку народом политического курса Казахстана, передает пресс-служба Кремля.

Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, — написал Путин.

Ранее сообщалось, что проект новой Конституции Казахстана предусматривает переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Самовыдвиженцы участвовать в выборах не смогут. Сенат упраздняется.

До этого президент Казахстана опроверг заявления о снижении статуса русского языка в проекте новой конституции. На республиканском форуме депутатов местных представительных органов он назвал сетующих на это критиков безграмотными.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
