Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета

Для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору, заявил РИАМО юрист Павел Альбертов. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.

Если происходит технический сбой или авария, вы имеете полное право требовать соразмерного уменьшения абонентской платы за период простоя. Однако в юридической практике ключевую роль играют доказательства: факт отсутствия связи должен быть официально зафиксирован. Нельзя в конце месяца заявить, что на прошлой неделе у вас два дня не грузились сайты, — уточнил Альбертов.

Как только интернет пропал, нужно сразу же обратиться в техподдержку и зарегистрировать обращение об отсутствии доступа к Сети. Клиенту следует сохранить номер заявки, дату и время. После устранения неполадок юрист посоветовал направить оператору претензию с требованием провести перерасчет. По его словам, в 99% случаев адекватные компании добровольно зачисляют средства на счет или представляют скидку.

