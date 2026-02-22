Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий

Миронов призвал индексировать пенсии каждый квартал из-за роста цен

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой изменить периодичность повышения пенсий, передает ТАСС. Парламентарий считает, что проводить индексацию необходимо раз в три месяца, чтобы компенсировать пенсионерам реальный рост стоимости товаров и услуг.

По мнению политика, действующий механизм расчета уже не отвечает экономической ситуации, так как опирается на данные прошлогодней инфляции. Миронов подчеркнул, что ежеквартальная индексация позволит своевременно реагировать на изменение цен, тогда как сейчас выплаты обесцениваются в течение года.

Я абсолютно убежден, что нам нужно, чтобы индексировали пенсии раз в квартал <...>. При нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов, — пояснил депутат.

Кроме того, Миронов напомнил о необходимости пересмотра самого размера пенсионного обеспечения. Он указал на несоответствие текущих выплат нормам международной конвенции, которую ранее ратифицировала Россия. Сейчас пенсия составляет лишь 24% от утраченного заработка, хотя стандарт предусматривает планку в 40%.

Ранее сенатор Наталья Мельникова сообщила, что медицинские и педагогические работники могут претендовать на досрочную пенсию. По ее словам, льгота доступна при соблюдении ряда условий, включая специальный стаж и установленный законом пятилетний период ожидания.

