Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию Мельникова: медработники при выработке стажа могут выйти на пенсию досрочно

Медицинские и педагогические работники могут претендовать на досрочную пенсию, рассказала в беседе с РИА Новости сенатор Наталья Мельникова, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области. По ее словам, льгота доступна при соблюдении ряда условий, включая специальный стаж и установленный законом пятилетний период ожидания.

Медицинские работники имеют право на досрочную пенсию при выработке специального стажа: 25 лет в сельской местности (поселках) или 30 лет в городах. Также, если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет, — указала эксперт.

Однако возраст выхода на пенсию откладывается на пять лет с момента выработки этого стажа. Например, если стаж выработан в 2023 году, право на пенсию наступит только в 2028-м.

Исключение сделано для врачей вредных профессий. Среди них инфекционисты, патологоанатомы, рентгенологи — они могут выйти на пенсию без пятилетней отсрочки.

Для педагогов досрочная пенсия возможна при наличии не менее 25 лет стажа в учреждениях для детей, но также с пятилетней задержкой. При этом они обязательно должны иметь 30 пенсионных коэффициентов.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие 20 лет пенсионный возраст в России не изменится. Парламентарий подчеркнула, что сегодня никаких предпосылок для этого нет. По ее словам, страна долго подходит к подобным изменениям.