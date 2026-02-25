Кто получает самые высокие пенсии в России, как повысить выплаты в 2026-м

По данным Социального фонда России (СФР), в январе 2026 года разница между максимальным и минимальным размером средней пенсии в регионах достигла 23 327 рублей. В каких субъектах РФ граждане получают самые большие и маленькие пенсии, как повысить выплаты — в материале NEWS.ru.

В каких регионах граждане получают самые высокие пенсии

В целом по России средний размер пенсии за год увеличился на 2079 рублей. Средняя пенсия работающих пенсионеров сейчас составляет 23 279 рублей, а неработающих — 25 678.

На начало 2026 года лидером по размеру пенсионных выплат стал Чукотский автономный округ, следует из данных СФР. Впервые средняя пенсия в этом регионе превысила отметку в 41 тыс. рублей. Для сравнения: в декабре прошлого года чукотские пенсионеры получали в среднем 38 908 рублей. Рост связан как с индексацией, так и с региональными коэффициентами.

По состоянию 1 января 2026 года самые большие выплаты (средняя пенсия) назначались жителям:

Чукотки — 41 932;

Ненецкого автономного округа — 38 699;

Камчатки — 37 366;

Магаданской области — 37 324;

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 36 874;

Ямало-Ненецкого автономного округа — 36 176;

Мурманской области — 34 126;

Сахалинской области — 33 506;

Якутии — 33 438;

Тюменской области — 32 613.

В каких регионах граждане получают самые низкие пенсии

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией в субъектах России составляет 23 327 рублей.

По состоянию на 1 января 2026 года самые низкие выплаты (средняя пенсия) назначались жителям:

Дагестана — 18 605;

Кабардино-Балкарии — 19 130;

Ингушетии — 19 345;

Карачаево-Черкесской Республики — 20 678;

Республики Северная Осетия — Алания — 21 331;

Калмыкии — 21 343;

Чечни — 21 396;

Крыма — 21 852;

Адыгеи — 21 930;

Алтая — 22 230.

С чем связан большой разрыв в размере пенсий в России

Разница в размере пенсий между жителями российских регионов достигает десятков тысяч рублей. Это не случайность, а результат сложения нескольких факторов. Номинальные параметры выплат могут существенно отличаться в зависимости от субъекта РФ. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский пояснил в беседе с NEWS.ru, что разрыв может превышать 20 тыс. рублей ежемесячно.

При этом эксперт призвал не спешить с выводами о тотальном неравенстве пенсионеров. По его словам, номинальные значения пенсий корректируются с учетом внешних (экзогенных) факторов. «В их роли могут выступать систематические риски, например, инфляционный, а также иные риски макроэкономического характера», — отметил Гиринский.

Кроме того, значительная часть различий формируется за счет региональных доплат, которые напрямую зависят от возможностей местных бюджетов. Экономист подчеркнул, что в регионах с высокими пенсиями и доходами населения, как правило, выше цены. Следовательно, реальная покупательная способность пенсионеров в различных субъектах РФ может быть менее контрастной, чем кажется на первый взгляд.

Насколько важна социальная доплата к пенсии

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин разъяснил NEWS.ru механизм доведения пенсий до достойного уровня. Он напомнил, что всем неработающим гражданам, чье материальное обеспечение не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), полагается социальная доплата — федеральная или региональная.

В расчет общей суммы берутся не только пенсия, но и срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты (с учетом набора соцуслуг), дополнительное материальное обеспечение, а также иные меры соцподдержки, установленные местными властями (за исключением разовых выплат).

Балынин привел наглядный пример: если общий доход пенсионера составляет условные 15 тыс. рублей, то благодаря доплатам в северных регионах его обеспечение вырастет до крайне высоких значений. Больше всех получат жители Чукотки — им доплатят 27 511 рублей (до уровня ПМП в 42 511), Камчатского края — 13 666 рублей (до 28 666) и Магаданской области — 13 340 рублей (до 28 340).

Как можно самостоятельно повысить пенсию

Эксперты подчеркнули, что у пожилых людей есть легальные способы увеличить свой доход. Самый очевидный из них — продолжать работать. По словам Гиринского, если позволяют здоровье и трудоспособность, то пенсионер может найти работу и получать зарплату в дополнение к пенсии.

Альтернативный вариант для тех, у кого есть сбережения, — инвестирование. Однако крайне важно получить консультацию у профессиональных финансистов по вопросам вложения средств, чтобы не потерять накопленное, заключил эксперт.

