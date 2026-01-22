Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки

Многодетные родители начнут получать повышенную страховую пенсию. Это стало возможным благодаря новому правилу, которое учитывает в трудовом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет — без прежнего шестилетнего лимита. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. О том, сколько денег и кому в итоге добавят, расскажет NEWS.ru.

Что изменится для многодетных в расчете стажа

С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»), прежняя логика заключалась в существовании верхнего предела: в страховой стаж можно было занести не более шести лет в общей сложности за всех детей. Эти годы конвертировались и продлевали соответствующие периоды.

«Теперь сняли ограничения, и данные периоды будут учитываться без ограничения по всем детям. Это очень хорошая поддержка многодетных. То есть женщина, любой другой родственник, который ухаживает за детьми, может продолжать это делать, не опасаясь, что сроки свыше шести лет не войдут в страховой стаж», — пояснил парламентарий.

Постановлением правительства также уточнен порядок подсчета страхового стажа при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности. Теперь периоды ухода за каждым таким ребенком до полутора лет будут суммироваться с учетом их фактической продолжительности. То есть, если родитель был в отпуске по уходу за близнецами до полутора лет, в страховой стаж ему засчитается сразу три года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сколько может вырасти пенсия у многодетных

Как напомнила NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, как и прежде, будут начисляться пенсионные баллы, которые в дальнейшем повлияют на размер пенсионных выплат. Напомним, в 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля.

Прежний учет периодов ухода за ребенком был определен при очередной пенсионной реформе перехода к ИПК (баллам) в законе 2014 года. В соответствии с ним к пенсии добавлялся 1,8 ИПК за каждый год ухода за первым ребенком, 5,4 ИПК за третьего и четвертого ребенка в расчете на год. Таким образом, 1,5 года ухода за третьего и четвертого ребенка давали матери дополнительные 8,1 ИПК за каждого ребенка.

Аналогичный порядок (размер ИПК) теперь принят в отношении пятого и всех последующих детей. «Решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей», — говорится в сообщении правительства.

В условиях 2026 года (при текущей стоимости пенсионного балла) прибавка к пенсии матери за пятого ребенка составит 1270 рублей, соответственно, за пятого и шестого — 2540 рублей, сказала Коваленко.

«С учетом поправок вырастет размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей. Теперь они (мамы или папы) смогут включить в стаж отпуска по уходу за всеми малышами», — подтвердил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, увеличение страхового стажа напрямую повысит размер будущей пенсии для сотен тысяч родителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему еще это важно для тех, у кого много детей

Потому что родители, которым ранее было отказано в пенсии из-за нехватки стажа, смогут на нее выйти. Дело в том, что для выхода на пенсию по старости нужно иметь не менее 15 лет трудовой деятельности, а ИПК — минимум 30.

При этом для многодетных матерей доступна льгота в виде возможности досрочного выхода на пенсию. Чем больше детей, тем раньше это можно сделать. Так, если женщина имеет трех детей, ее пенсионный возраст снижается на три года, если четырех — на четыре. Мать пятерых и более детей имеет право выйти на заслуженный отдых в 50 лет — на 10 лет раньше, чем на общих условиях.

Но требования к стажу и баллам сохраняются: многодетная мама должна иметь общий страховой стаж в 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Именно на эту проблему ранее указывала член Союза православных женщин и Союза женщин России Юлия Мородина. По ее словам, льгота в виде досрочного выхода на пенсию для многодетной мамы может стать недоступной из-за требования о пятнадцатилетнем стаже. Но у многодетной мамы его может просто не быть — например, у женщин, которые ведут свое хозяйство, поясняла Мородина.

Принятые изменения могут частично решить эту проблему.

Читайте также:

Налоговый вычет до 220 тыс.: сколько смогут вернуть родители в 2026 году

В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР

В России могут появиться тарифы такси для многодетных