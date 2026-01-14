Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:37

В России могут появиться тарифы такси для многодетных

Совет по развитию такси: идея льгот для многодетных проходит стадию обсуждения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Инициатива введения льготных тарифов на такси для многодетных семей сейчас находится на стадии обсуждения, рассказала «Ямал-Медиа» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. Она отметила, что сейчас нет полноценных примеров реализации.

Однако уже сейчас видно, что вопрос наличия в автомобиле такси всех видов детских кресел и детской коляски сложный. Все эти предметы трудно разместить в обычном автомобиле, — рассказала Киселева.

Руководитель пресс-службы отметила, что для реализации инициативы недостаточно обязать перевозчиков установить тарифы. По ее словам, необходимо создать соответствующие технические условия.

Ранее автоэксперт Андрей Попков рассказал, что возможность проверить водителей такси по QR-коду через «Госуслуги» даст чувство безопасности людям, но не более того. Он отметил, что такая опция уже доступна жителям и гостям Москвы и Московской области.

такси
семьи
многодетные
льготы
