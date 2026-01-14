Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:13

Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»

Автоэксперт Попков: проверка таксистов на «Госуслугах» даст чувство безопасности

Госуслуги Госуслуги Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возможность проверить водителей такси по QR-коду через «Госуслуги» даст чувство безопасности людям, но не более того, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Он отметил, что такая опция уже доступна жителям и гостям Москвы и Московской области.

В Москве и области можно проверить любого водителя, а вот за остальные регионы не могу сказать, но цифровизация идет. Эта мера придаст уверенность пассажиру в безопасности, но не более. Люди начнут смотреть, к кому они садятся в машину, раз будет такая возможность, — высказался Попков.

Он подчеркнул, что проверка водителей такси через «Госуслуги» и потенциальное внедрение этой опции во всех регионах не решит проблему «серых перевозчиков». По мнению эксперта, это никак не повлияет на их работу и в целом не отразится на ценах поездок.

Ранее в Минцифры сообщили, что россияне смогут проверить легальность такси с помощью портала «Госуслуги». В ведомстве отметили, что эта мера призвана повысить безопасность на дорогах и сократить число нелегальных перевозчиков.

автоэксперты
такси
Госуслуги
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.