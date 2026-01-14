Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»

Возможность проверить водителей такси по QR-коду через «Госуслуги» даст чувство безопасности людям, но не более того, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Он отметил, что такая опция уже доступна жителям и гостям Москвы и Московской области.

В Москве и области можно проверить любого водителя, а вот за остальные регионы не могу сказать, но цифровизация идет. Эта мера придаст уверенность пассажиру в безопасности, но не более. Люди начнут смотреть, к кому они садятся в машину, раз будет такая возможность, — высказался Попков.

Он подчеркнул, что проверка водителей такси через «Госуслуги» и потенциальное внедрение этой опции во всех регионах не решит проблему «серых перевозчиков». По мнению эксперта, это никак не повлияет на их работу и в целом не отразится на ценах поездок.

Ранее в Минцифры сообщили, что россияне смогут проверить легальность такси с помощью портала «Госуслуги». В ведомстве отметили, что эта мера призвана повысить безопасность на дорогах и сократить число нелегальных перевозчиков.