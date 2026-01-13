Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 11:15

Россияне смогут проверить легальность такси с помощью «Госуслуг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне смогут проверить легальность такси с помощью портала «Госуслуги», сообщили в Минцифры. По данным ведомства, убедиться в том, что перевозчик и его автомобиль соответствуют законным требованиям, можно двумя способами.

Первый вариант — отсканировать специальный QR-код, размещенный в салоне машины, через функцию «Госкан» в мобильном приложении «Госуслуг». Второй вариант — вручную ввести государственный номер и регион работы автомобиля в специальный сервис «Проверка легкового такси на законность» на портале.

Сервис отображает информацию о такси и перевозчике, получая данные из системы Минтранса «Такси», где хранится реестр разрешенных к перевозке автомобилей.

В ведомстве отметили, что эта мера призвана повысить безопасность на дорогах и сократить число нелегальных перевозчиков. Если данные о такси в реестре отсутствуют, пассажир может сообщить об этом через платформу обратной связи.

Ранее депутаты Заксобрания ЯНАО предложили разработать систему штрафов для таксистов, работающих без лицензии и записи в региональном реестре. Соответствующую ответственность планируется распространить и на их работодателей.

